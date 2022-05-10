Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой»

«Флорида Пантерз» в гостях нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в городе Вашингтон, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Флориды.

У «Вашингтона» шайбу забросили Ти Джей Оши (8-я минута) и Евгений Кузнецов (50-я). В составе «Пантерз» отличились Картер Верхаге (14-я,65-я), Сэм Райнхарт (58-я).

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 14 бросков.

Счёт в серии до четырёх побед стал равным — 2:2. Следующий матч между командами состоится 12 мая.

Ранее сообщалось, что российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на седьмое место в истории по количеству заброшенных шайб в плей-офф НХЛ.