Овечкин вышел на седьмое место в истории по числу голов в большинстве в плей-офф НХЛ
В третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (6:1) Овечкин в середине третьего периода забросил шайбу. Этот гол стал для него 28-м за карьеру при численном преимуществе команды.
По этому показателю он сравнялся с Евгением Малкиным и Денисом Потвиным. Рекордсменом же является Уэйн Гретцки (38 шайб).
Ранее сообщалось, что Овечкин сравнялся с Халлом по числу результативных передач в плей-офф НХЛ.