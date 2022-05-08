Овечкин вышел на седьмое место в истории по числу голов в большинстве в плей-офф НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на седьмое место в истории по количеству заброшенных шайб в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (6:1) Овечкин в середине третьего периода забросил шайбу. Этот гол стал для него 28-м за карьеру при численном преимуществе команды.

По этому показателю он сравнялся с Евгением Малкиным и Денисом Потвиным. Рекордсменом же является Уэйн Гретцки (38 шайб).

Ранее сообщалось, что Овечкин сравнялся с Халлом по числу результативных передач в плей-офф НХЛ.