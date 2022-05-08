Овечкин сравнялся с Халлом по числу результативных передач в плей-офф НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 82-е место по количеству голевых пасов в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (6:1) Овечкин отдал результативную передачу. Теперь на его счету 67 ассистов.

По этому показателю он обошёл Чарли Хадди, Криса Куница, Жана Рателя, Берни Федерко и Бобби Орра, а также сравнялся с Игорем Ларионовым, Сандисом Озолиньшем, Фрэнком Маховличем и Бобби Халлом.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по количеству голов в плей-офф.

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