Овечкин сравнялся с Халлом по числу результативных передач в плей-офф НХЛ
В третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (6:1) Овечкин отдал результативную передачу. Теперь на его счету 67 ассистов.
По этому показателю он обошёл Чарли Хадди, Криса Куница, Жана Рателя, Берни Федерко и Бобби Орра, а также сравнялся с Игорем Ларионовым, Сандисом Озолиньшем, Фрэнком Маховличем и Бобби Халлом.
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по количеству голов в плей-офф.