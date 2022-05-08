Овечкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по количеству голов в плей-офф

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 14-е место в истории по заброшенным шайбам в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (6:1) Овечкин отметился одним голом. Всего на его счету — 72 результативных броска в плей-офф.

По этому показателю россиянин обошёл Брайана Троттье и сравнялся с Патриком Марло и Эсой Тикканеном. Следующей целью Овечкина является Дино Сиссарелли, у которого 73 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин сравнялся с легендарным Жаком Лемером по количеству очков в плей-офф НХЛ.