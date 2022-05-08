Овечкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по количеству голов в плей-офф
В третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (6:1) Овечкин отметился одним голом. Всего на его счету — 72 результативных броска в плей-офф.
По этому показателю россиянин обошёл Брайана Троттье и сравнялся с Патриком Марло и Эсой Тикканеном. Следующей целью Овечкина является Дино Сиссарелли, у которого 73 шайбы.
Ранее сообщалось, что Овечкин сравнялся с легендарным Жаком Лемером по количеству очков в плей-офф НХЛ.