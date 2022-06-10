За 51 секунду: два броска Сергачёва и слепой пас Кучерова помогли «Тампе» повести в серии с «Рейнджерс»

Российские легионеры принесли «Тампа-Бэй Лайтнинг» победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в пятом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ. Во втором периоде Михаил Сергачёв неотразимо бросил от синей линии и сравнял счёт, а в концовке третьего помог Ондржею Палату забросить решающую шайбу. А уже 51 секунду спустя эффектная передача Никиты Кучерова позволила Брэндону Хагелю поразить пустые ворота. В свою очередь, голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 24 броска и выиграл 60-ю встречу в плей-офф.

После четырёх матчей в финале Восточной конференции между «Рейнджерс» и «Лайтнинг» счёт был равным, поэтому значение пятой встречи приобретало во многом определяющий характер. И это наглядно подтверждала статистика. В том случае, если команды имели в активе по две победы в стартовых играх, именно триумфатор пятой впоследствии брал всю серию в 78,5% случаев. И наглядным подтверждением тому были сами хоккеисты «Тампа-Бэй». Год назад они забросили восемь безответных шайб в ворота другой команды из Нью-Йорка — «Айлендерс», а затем завоевали путёвку в решающий раунд розыгрыша Кубка Стэнли.

Правда, тогда пятый матч проходил на «Амали Арене», а в этот раз подопечным Джона Купера предстоял выезд на легендарный стадион «Мэдисон сквер гарден». Осложнял ситуацию и тот факт, что «Рейнджерс» были неудержимы на своём льду. Игорь Шестёркин и компания уже успели взять верх в восьми домашних встречах (8-1) текущего розыгрыша Кубка Стэнли и находились в шаге от повторения клубного рекорда по числу домашних побед в плей-офф. В 1994 году ведомый Брайаном Личем и Марком Мессье коллектив выиграл на домашнем льду девять раз (9-4), что помогло «Рейнджерс» в последний раз в своей истории завоевать Кубок Стэнли.

Может показаться, что «Рейнджерс» гораздо мощнее смотрелись в первом периоде. Подопечные Жерара Галлана лучше выглядели на вбрасываниях, совершили в четыре раза больше перехватов и почти в три раза чаще заставляли вратаря соперника вступать в игру. Тем не менее, самые опасные моменты возникли именно у ворот Игоря Шестёркина. Сначала Никита Кучеров мощнейшим броском сотряс штангу, а затем в каркас угодил и Ник Пол. Хозяева ответили на это попыткой Мики Зибанежада поразить ближний угол, но ближе всех к голу был Артемий Панарин. Россиянин атаковал из убойной позиции, но Андрей Василевский плечом остановил шайбу, а спустя секунду не позволил Филипу Хитилу добить.

Открыть счёт противникам удалось лишь во втором периоде, причём неидеально сработали звёздные голкиперы обоих коллективов. Райан Линдгрен «выстрелом» с острого угла в ближнюю девятку застал врасплох Василевского, а Михаил Сергачёв огорчил Шестёркина с помощью не самого сильного наброса от синей линии.

Безусловно, Игорю было непросто увидеть момент броска из-за скопления хоккеистов перед створом, а Андрея мог смутить рикошет от клюшки Стивена Стэмкоса.

Так или иначе, на перерыв оппоненты ушли при счёте 1:1, а исход противостояния решался в третьем отрезке. И поначалу «Рейнджерс» смотрелись предпочтительнее. Достаточно взять хотя бы атаку с участием защитников Адама Фокса и того же Линдгрена, чуть было не заставивших капитулировать Василевского. Россиянин отразил бросок в ближний угол с метра, после чего в эффектном шпагате справился и с добиванием. Причём начал это наступление Панарин, активно критикуемый американскими фанатами по ходу полуфинала Кубка Стэнли. Форвард уже набрал пять (2 + 3) очков, но от второго самого высокооплачиваемого хоккеиста лиги ждут большего.

Но если Панарин так и не смог пополнить свой бомбардирский счёт, то его главному конкуренту это удалось. В концовке Кучеров поучаствовал в двух результативных атаках «Лайтнинг» и помог им одержать важнейшую победу в противостоянии с «Рейнджерс». Сначала он при помощи Виктора Хедмана довёл шайбу до Сергачёва, чей наброс вновь стал нерешаемой проблемой для Шестёркина, а спустя 51 секунду вывел Брэндона Хагеля на пустые ворота. Примечательно, что дубль в актив Михаила всё же не засчитали, записав гол на Ондржея Палата. Хотя на повторе сложно понять, в какой момент шайба коснулась клюшки чешского форварда.

Однако это не помешало Сергачёву набрать 26 (7 + 19) очков и подняться на восьмую строчку среди самых результативных российских защитников в плей-офф НХЛ. По этому показателю он обошёл обладателя трофея в составе «Лос-Анджелеса» Вячеслава Войнова и приблизился к Владимиру Малахову (8 + 19) и Вячеславу Фетисову (2 + 26). Дополнением к этому стало звание первой звезды матча.

В свою очередь, Кучеров сделал очередной шаг на пути к званию лучшего российского бомбардира в истории Кубка Стэнли. По ходу нынешнего первенства форвард «Лайтнинг» обошёл Александра Овечкина и уже занимает третье место со 149 очками (51 + 98), уступая лишь Сергею Фёдорову (176) и Евгению Малкину (180).

На этом Кучеров не остановился и уже после финального свистка стал одним из зачинщиков массовой потасовки, когда ответил на провокацию со стороны Фокса. За несколько секунд до свистка американец попытался придержать клюшкой проезжавшего рядом россиянина, а когда тот попал по нему шайбой, нанёс удар в бок. Никита отреагировал, после чего завязалась драка. Активнее других себя проявили Алекси Лафренье и Стивен Стэмкос. Хоккеисты обменялись парой фразой, после чего пошли в рукопашную. Однако первый номер драфта 2020 года не сумел составить конкуренцию ветерану «Лайтнинг». Молодой канадец пропустил несколько тяжёлых ударов, а затем и импровизированный проход в ноги.

Так или иначе, «Тампа-Бэй» вышла вперёд в серии и теперь находится в шаге от третьего подряд выхода в финал Кубка Стэнли. В последний раз такое удавалось ведомому легендарным Уэйном Гретцки «Эдмонтону». В 1983—1985 годы «Ойлерз» трижды добирались до решающей стадии плей-офф, но верх взяли лишь дважды. Их первый поход за трофеем завершился разгромным поражением от «Айлендерс» (0:4).

В свою очередь, особенным этот успех стал для Василевского, не только признанного второй звездой матча, но и одержавшего 60-ю победу в Кубке Стэнли. До него эта планка покорялась лишь 17 голкиперам лиги, среди действующих этим достижением может похвастаться лишь Марк-Андре Флёри (92). Рекордом же владеет бывший вратарь «Монреаля» и «Колорадо» Патрик Руа (151).