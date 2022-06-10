Кучеров вошёл в тридцатку лучших бомбардиров и топ-25 ассистентов в истории плей-офф НХЛ 

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошёл в топ-30 лучших бомбардиров и топ-25 ассистентов в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров вошёл в тридцатку лучших бомбардиров и топ-25 ассистентов в истории плей-офф НХЛ 
  • AP
  • © Adam Hunger

Форвард в пятом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» отметился одной результативной передачей и помог своей команде со счётом 3:1.

Таким образом, он набрал 149 (51 гол + 98 передач) очков в плей-офф и теперь делит 30-е место по этому показателю с Марианом Госсой. По ассистам же Кучеров обошёл Госсу, Рона Фрэнсиса и Жана Беливу, которые в Кубке Стэнли совершали по 97 передач.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал 17-м вратарём в истории с 60 победами в плей-офф НХЛ.

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