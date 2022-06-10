Василевский стал 17-м вратарём в истории с 60 победами в плей-офф НХЛ

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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский выиграл 60-й матч в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Василевский стал 17-м вратарём в истории с 60 победами в плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Adam Hunger

Василевский в пятом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» отразил 24 броска и помог своей команде победить со счётом 3:1.

Таким образом, он стал 17-м голкипером в истории, которому удавалось достичь отметки в 60 побед в плей-офф. Причём для этого ему понадобилось всего 97 матчей.

Быстрее данную отметку покоряли только Грант Фур (83 матча), Билли Смит (85), Кен Драйден (86) и Жак Плант (91). 

Ранее сообщалось, что два очка Михаила Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс» и повести в серии плей-офф НХЛ.

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