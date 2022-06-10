Два очка Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс» и повести в серии плей-офф НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в пятом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс» и повести в серии плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Adam Hunger

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. 

В составе хозяев единственную шайбу забросил Райан Линдгрен. «Лайтнинг» ответили голами Михаила Сергачёва, Ондржея Палата и Брэндона Хагеля.

Сергачёв также отметился результативной передачей. Кроме того, голевой пас отдал его одноклубник Никита Кучеров.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 броска, а вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал 24 сейва.

Таким образом, «Тампа» впервые в этой серии вышла вперёд — 3:2. Следующий матч между командами состоится 12 июня в Тампе.

Ранее главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал, чему научился у Кучерова.

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