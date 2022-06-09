Главный тренер «Тампы» рассказал, чему научился у Кучерова

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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, чему научился у российского нападающего команды Никиты Кучерова.

«Я смотрю одни и те же нарезки моментов, после чего думаю, что во всём разобрался. Потом показываю Никите, и он высказывает свою точку зрения. После этого я думаю, что просматривал эпизод полчаса, но так и не увидел этого», — цитирует Купера The Athletic.

Шайба Никиты Кучерова в ворота «Рейнджерс» стал победной в четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли (4:1). Форвард «Тампы» заработал 50-е очко в домашних встречах за последние три сезона плей-офф НХЛ и повторил достижение Уэйна Гретцки и Марио Лемьё. Счёт в серии с «Рейнджерс» равный — 2-2.

Ранее «Тампа» победила в 11 домашних матчах подряд в плей-офф НХЛ, когда забивал Кучеров.

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