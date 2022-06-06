Уникальный предводитель: Кучеров пробил Шестёркина, набрал три очка и помог «Тампе» остановить «Рейнджерс»

«Тампа-Бэй» совершила впечатляющий камбэк в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Во втором периоде команда дважды пропустила в меньшинстве, но нашла в себе силы вернуться в игру и вырвать у «Рейнджерс» победу в концовке. Главным героем в её составе стал российский нападающий Никита Кучеров. Сначала он прошил соотечественника Игоря Шестёркина, а затем дважды ассистировал партнёрам. В частности, помог нанести решающий бросок Ондржею Палату за 42 секунды до финальной сирены.

Перед третьим матчем финала Восточной конференции Кубка Стэнли «Тампа» оказалась в непростом положении. Действующий чемпион не проиграл ни одной серии в плей-офф начиная с 2019-го, когда в первом раунде уступил в четырёх матчах «Коламбусу». Более того, с тех пор команда ни разу не открывала противостояние с двух «баранок», даже когда начинала его в гостях. Выигравшие оба домашних матча в нынешнем полуфинале «Рейнджерс» стали первыми, кому это удалось.

На родной Amalie Arena у подопечных Джона Купера была отличная возможность вернуться в борьбу. Но очередная осечка могла фактически поставить точку на их надеждах в третий раз защитить титул, ведь спастись с 0-3, как показывает практика, невероятно сложно (четыре случая из 202 за всю историю лиги).

Неудивительно, что хозяева при сумасшедшей поддержке своих болельщиков с первых же секунд понеслись вперёд и обрушили на ворота Игоря Шестёркина шквал бросков. Но россиянин, внёсший огромный вклад в успехи команды в текущем сезоне, уверенно справлялся со всеми угрозами.

В первом периоде не сумел пробить соотечественника даже Никита Кучеров, который упустил два хороших момента. Сначала он хитрым щелчком из-за ворот пытался отправить снаряд в сетку с поправкой на рикошет от конька соперника, а затем, едва выскочив со скамейки штрафников, не реализовал выход один на один. Великолепно действовал и голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. В итоге на двоих с Шестёркиным они совершили 27 спасений, и на перерыв оппоненты ушли при счёте 0:0.

По возвращении на лёд Шестёркин вновь вышел на авансцену, но довольно необычным образом. Соперники, видимо, отчаявшись огорчить россиянина, принялись регулярно нарушать на нём правила, за что моментально поплатились.

Сначала в Игоря на полном ходу влетел Кори Перри и получил малый штраф. Минуты гостям хватило, чтобы реализовать большинство. Мика Зибанеджад мощным броском с дальней дистанции не оставил шансов Василевскому. Но коллектив Купера не сделал выводов из допущенных ошибок. Практически тут же на голкипере сфолил Райли Нэш, и «Рейнджерс» снова уверенно разыграли лишнего, а Крис Крайдер удвоил преимущество команды.

Отрадно, что в обоих моментах результативными передачами отметился Артемий Панарин. Это позволило ему с 28 ассистами в плей-офф НХЛ за карьеру обойти таких легендарных соотечественников, как Вячеслав Фетисов, Дмитрий Миронов и Андрей Марков, и сравняться с Александром Радуловым, с которым они делят 17-18-е места по этому показателю.

Возвращаясь к атакам на Шестёркина: его действия вызвали неоднозначную реакцию. С одной стороны, наставник ньюйоркцев Жерар Галлан потребовал обратить внимание на подобные действия соперников. С другой, болельщики раскритиковали Игоря за эпизод со столкновением с Перри и обвинили в симуляции.

«Тампа-Бэй» была на грани краха и двигалась к краю пропасти под чутким надзором голкипера соперников. Но, оказавшись практически в безнадёжной ситуации, хоккеисты из Флориды продемонстрировали, за счёт чего дважды подряд становились чемпионами. И главным действующим лицом в их составе стал Кучеров.

Хозяевам очень помог его быстрый ответный гол. Не успели гости удвоить преимущество, как сами заработали удаление, а российский нападающий реализовал его щелчком из правого круга вбрасывания. Шестёркин успел переместиться в угол после смены вектора атаки, но не закрыл «домик».

Не успел начаться третий период, как паритет был восстановлен. И вновь хозяева отличились в неравных составах. На этот раз второе удаление заработал проваливший матч Джейкоб Труба. Кучеров доставил шайбу Кори Перри на синюю линию, тот выдержал гроссмейстерскую паузу и идеальной передачей нашёл в нужной точке Стивена Стэмкоса.

После этого начался обоюдоострый хоккей с равным количеством возможностей. У «Рейнджерс» хватало шансов поставить в нём точку. Чего стоит хотя бы двойной малый штраф всё тому же Кучерову за удар Зибанеджаду клюшкой по лицу. У гостей было четыре минуты на реализацию, но их подвёл в третий раз нарушивший правила за матч Труба.

Развязка же наступила в самой концовке встречи, когда соперники уже готовились к овертайму. За 42 секунды до сирены «Тампа-Бэй» провела судьбоносную атаку. И вновь великолепно проявил себя Кучеров. Получив шайбу от Виктора Хедмана, он, находясь спиной к воротам, выполнил изумительную передачу на Ондржея Палата, которому оставалось не промахнуться.

Так российский форвард едва ли не в одиночку повернул серию вспять. Благодаря своему очередному концерту он добрался до отметки в 20 очков и переместился на пятое место в гонке бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Неудивительно, что Купер после игры не жалел лестных эпитетов для подопечного.

«Его признавали самым ценным игроком сезона. Это невероятный игрок. У него два перстня Кубка Стэнли. Думаю, в каждой команде, которая забирается так высоко, есть подобные игроки, и Кучеров из их числа. Но он уникальный, у него особый талант. Так или иначе, в составе любой команды, которая выигрывает трофей, обязательно есть один или два игрока, способных переломить ситуацию, и для нас одним из таких игроков является Никита», — заявил специалист на пресс-конференции.

Попутно форвард установил несколько важных статистических достижений. Он стал четвёртым россиянином в НХЛ, отметившимся 50 голами в плей-офф, после Сергея Фёдорова (52), Евгения Малкина (67) и Александра Овечкина (72). Также Никита в 20-й раз набрал не менее трёх очков во встречах Кубка Стэнли. Лидирует же по этому показателю Уэйн Гретцки (59).

Более того, форвард по количеству очков, набранных в большинстве в плей-офф, опередил самого Овечкина. Теперь в его активе 63 (17 + 46). Лишь два действующих хоккеиста набирали больше — Евгений Малкин (81) и Сидни Кросби (75).

Необходимо отметить также и Василевского, признанного второй звездой матча. Андрей отразил 28 бросков и одержал девятую победу в нынешнем розыгрыше плей-офф. Впрочем, не хуже сыграл и Шестёркин, совершивший невероятные 48 сейвов.