Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Эдмонтон» в полуфинальной серии плей-офф НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Эвеланш» отличились Валерий Ничушкин (17-я минута, 25-я), Джей Ти Комфер (53-я) и Микко Рантанен (60-я). За «Ойлерз» шайбы забросили Коннор Макдэвид (1-я) и Райан Маклауд (48-я).

Таким образом, «Колорадо» увеличил преимущество в серии — 3-0. Следующая игра между командами состоится 7 июня в Эдмонтоне.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.