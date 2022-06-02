Шестёркин повторил достижение голкипера «Чикаго» в Кубке Стэнли восьмилетней давности

«Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 37 бросков. Среди вратарей последний раз отметиться подобным достижением в розыгрыше Кубка Стэнли удавалось только Кори Кроуфорду в 2014 году в составе «Чикаго Блэкхоукс».

Игра, которая прошла на льду «Медисон-сквер-гарден», завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Жерара Галлана.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится в Нью-Йорке 4 июня.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» обыграл «Эдмонтон» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.