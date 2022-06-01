«Колорадо» обыграл «Эдмонтон» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в стартовом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 8:6 в пользу хозяев льда.

В составе «Эвеланш» дубль оформил Джей Ти Комфер, также по разу шайбы забросили Натан Маккиннон, Кейл Макар, Назем Кадри, Микко Рантанен, Эндрю Кольяно и Габриэль Ландеског. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями.

У гостей отличились Эвандер Кейн, Зак Хайман, Райан Маклеод, Коннор Макдэвид, Дерек Райан и Райан Нюджент-Хопкинс.

Таким образом, «Колорадо» вышел вперёд в серии — 1:0. Следующая игра между командами состоится 3 июня в Денвере.

Ранее главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан высказался об успехах Игоря Шестёркина в чемпионате НХЛ сезона-2021/22.