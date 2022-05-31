Тренер «Рейнджерс» — об игре Шестёркина в плей-офф НХЛ: великолепный голкипер

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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан высказался об успехах Игоря Шестёркина в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.
Тренер «Рейнджерс» — об игре Шестёркина в плей-офф НХЛ: великолепный голкипер
  • AP
  • © Chris Seward

«Шестёркин сделал несколько отличных сейвов в ключевые моменты первого периода. Он был великолепен и помог нам сохранить преимущество. Он делал это весь год. Меня ничего не удивляет», — цитирует Галлана пресс-служба НХЛ.

«Рейнджерс» в гостях обыграл «Каролина Харрикейнз» (6:2) и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ. Шестёркин отразил 37 бросков и был признан первой звездой матча. Синерубашечники одержали победу в серии со счётом 4-3. 

Команда из Нью-Йорка в полуфинале встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что Шестёркин признан первой звездой седьмого матча плей-офф НХЛ с «Каролиной».

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