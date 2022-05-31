Шестёркин признан первой звездой седьмого матча плей-офф НХЛ с «Каролиной»
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Игорь Шестёркин был признан первой звездой матча. Российский голкипер отразил 37 бросков.
Седьмая игра серии, которая прошла в городе Роли, завершилась со счётом 6:2 в пользу «синерубашечников».
«Рейнджерс» обыграл «Каролину» в серии до четырёх побед со счётом 4-3. Команда из Нью-Йорка в полуфинале встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что Шестёркин замечательно показывает себя и претендует на MVP сезона-2021/22.