Шестёркин признан первой звездой седьмого матча плей-офф НХЛ с «Каролиной»

«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях переиграл «Каролина Харрикейнз» в седьмом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игорь Шестёркин был признан первой звездой матча. Российский голкипер отразил 37 бросков.

Седьмая игра серии, которая прошла в городе Роли, завершилась со счётом 6:2 в пользу «синерубашечников».

«Рейнджерс» обыграл «Каролину» в серии до четырёх побед со счётом 4-3. Команда из Нью-Йорка в полуфинале встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что Шестёркин замечательно показывает себя и претендует на MVP сезона-2021/22.