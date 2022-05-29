Фетисов: Шестёркин замечательно показывает себя и претендует на MVP сезона-2021/22
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«Смотрите, как наши ребята из НХЛ преобразовываются, большие молодцы! Шестёркин — красавец, безусловно претендует на MVP сезона, замечательно показывает себя! Он нашёл баланс, в его действиях чувствуется уверенность и спокойствие. Желаю ему и его команде удачи в решающем матче серии», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
Игра, которая прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Жерара Галлана. Российский голкипер отметился двумя голевыми передачами и сделал 37 сейвов.
Счёт в серии до четырёх побед сравнялся — 3-3. Следующий матч пройдёт 31 мая на «Пи-Эн-Си-Арене».
Ранее сообщалось, что Шестёркин вошёл в историю Кубка Стэнли как пятый голкипер с двумя ассистами в матче.