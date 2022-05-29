Фетисов: Шестёркин замечательно показывает себя и претендует на MVP сезона-2021/22

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал игру вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролина Харрикейнз».

«Смотрите, как наши ребята из НХЛ преобразовываются, большие молодцы! Шестёркин — красавец, безусловно претендует на MVP сезона, замечательно показывает себя! Он нашёл баланс, в его действиях чувствуется уверенность и спокойствие. Желаю ему и его команде удачи в решающем матче серии», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Игра, которая прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Жерара Галлана. Российский голкипер отметился двумя голевыми передачами и сделал 37 сейвов.

Счёт в серии до четырёх побед сравнялся — 3-3. Следующий матч пройдёт 31 мая на «Пи-Эн-Си-Арене».

Ранее сообщалось, что Шестёркин вошёл в историю Кубка Стэнли как пятый голкипер с двумя ассистами в матче.