Шестёркин вошёл в историю Кубка Стэнли как пятый голкипер с двумя ассистами в матче

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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отдал две голевые передачи в шестой игре полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Восточной конференции с «Каролиной Харрикейнз» (5:2).
Шестёркин вошёл в историю Кубка Стэнли как пятый голкипер с двумя ассистами в матче
  • AP

26-летний российский хоккеист стал пятым голкипером за всю историю Кубка Стэнли, кому удалось отметиться двумя результативными передачами за матч, сообщает StatsCentre в Twitter.

Подобное достижение получили Грант Фюр в 1991 году за «Эдмонтон», Том Баррассо (1993 г.) за «Питтсбург», Жозе Теодор (2004 г.) за «Монреаль» и Пекка Ринне (2015 г.) за «Нэшвилл».

В нынешнем плей-офф НХЛ Шестёркин за 13 матчей отразил 92,4% бросков, пропуская в среднем 2,8 шайбы за матч.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» в шестом матче серии 1/2 плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл на своём льду «Харрикейнз».

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