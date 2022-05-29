Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в шестом матче серии плей-офф НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» в шестом матче серии 1/2 плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл на своём льду «Каролина Харрикейнз».

Игра, которая прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Жерара Галлана.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Тайлер Мотт (восьмая минута), Мика Зибанеджад (десятая), Артемий Панарин (48-я) и дубль оформил Филип Хитил (24-я и 26-я). Игорь Шестёркин отметился двумя голевыми передачами. У «Харрикейнз» отличились Брэди Шей (26-я) и Винсент Трочек (33-я).

Счёт в серии до четырёх побед сравнялся — 3-3. Следующий матч пройдёт 31 мая на «Пи-Эн-Си-Арене».

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон Ойлерз» в пятом полуфинальном матче серии плей-офф Западной конференции НХЛ в гостях обыграл «Калгари Флэймз».