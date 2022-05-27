«Эдмонтон» впервые за 16 лет вышел в финал Западной конференции

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«Эдмонтон Ойлерз» в пятом полуфинальном матче серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в гостях обыграл «Калгари Флэймз».
«Эдмонтон» впервые за 16 лет вышел в финал Западной конференции
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Встреча в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу гостей. Таким образом, счёт в серии — 4-1 в пользу «Эдмонтона». Команда вышла в финал Западной конференции.

Для «Эдмонтона» это будет первый финал с 2006 года. Тогда команда играла с «Анахайм Дакс» и одержала победу со счётом 4-1 в серии, выйдя в финал Кубка Стэнли.

Ранее гол Андрея Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс» в пятом матче плей-офф.

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