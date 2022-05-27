Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс» в пятом матче плей-офф

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«Каролина Харрикейнз» в пятом матче второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс».
Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс» в пятом матче плей-офф
  • AP

Встреча в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей забитой шайбой отметился российский нападающий Андрей Свечников. Он вышел на седьмое место по голам в плей-офф за «Каролину», забив четыре шайбы.

Таким образом, счёт в серии — 3-2 в пользу «Каролины». Следующая игра между хоккейными командами пройдёт 29 мая.

Ранее «Эдмонтон» обыграл «Калгари» и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ.

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