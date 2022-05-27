Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс» в пятом матче плей-офф
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Встреча в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В составе победителей забитой шайбой отметился российский нападающий Андрей Свечников. Он вышел на седьмое место по голам в плей-офф за «Каролину», забив четыре шайбы.
Таким образом, счёт в серии — 3-2 в пользу «Каролины». Следующая игра между хоккейными командами пройдёт 29 мая.
Ранее «Эдмонтон» обыграл «Калгари» и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ.