«Эдмонтон» обыграл «Калгари» и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» в пятом матче серии 1/2 плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в гостях обыграл «Калгари Флэймз».

Встреча в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу гостей.

Хоккеисты команд забили друг другу четыре шайбы за 71 секунду, что стало новым рекордом по скорости забрасывания.

Таким образом, счёт в серии — 4-1 в пользу «Эдмонтон». Команда вышла в финал Западной конференции.

Ранее гол и передача Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ.