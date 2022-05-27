«Эдмонтон» обыграл «Калгари» и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ
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Встреча в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу гостей.
Хоккеисты команд забили друг другу четыре шайбы за 71 секунду, что стало новым рекордом по скорости забрасывания.
Таким образом, счёт в серии — 4-1 в пользу «Эдмонтон». Команда вышла в финал Западной конференции.
Ранее гол и передача Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ.