Гол и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ

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В пятом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Колорадо Эвеланш».
Гол и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ
  • AP

Игра, которая прошла в Денвере, завершилась со счётом 5:4 в пользу команды Крэйга Берюбе.

В составе «Блюз» отличились Владимир Тарасенко (35-я минута), который также отдал голевую передачу, Роберт Томас (50-я, 60-я), Джастин Фолк (56-я), Тайлер Бозак (64-я). У «Колорадо» голами отметились Натан Маккиннон (4-я, 19-я, 58-я), Габриэль Ландеског (25-я).

Счёт в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Колорадо». Третий матч пройдёт 28 мая в Сент-Луисе.

Ранее «Эдмонтон» одержал третью победу в серии 1/4 финала НХЛ с «Калгари».

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