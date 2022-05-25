«Эдмонтон» одержал третью победу в серии 1/4 финала НХЛ с «Калгари»

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«Эдмонтон Ойлерз» на своём льду переиграл «Калгари Флэймз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Эдмонтон» одержал третью победу в серии 1/4 финала НХЛ с «Калгари»
  • globallookpress.com
  • © Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency

Встреча в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили Райан Ньюджент-Хопкинс (1-я минута и 57-я), Зак Хайман (10-я), Эвандер Кейн (19-я и 60-я). У «Калгари» отличились Элиас Линдхольм (30-я), Микаэль Баклаунд (31-я), Расмус Андерсон (51-я). 

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Эдмонтона». Следующий матч пройдёт 27 мая в Калгари.

Ранее «Рейнджерс» сравнял счёт в серии с «Каролиной» в матче плей-офф НХЛ.

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