«Рейнджерс» сравнял счёт в серии с «Каролиной» в матче плей-офф НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл на своём льду «Каролина Харрикейнз» в четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Мэдисон-сквер -гарден», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Жерара Галлана.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Фрэнк Ватрано (14-я минута), Адам Фокс (16-я), Мика Зибанежад (37-я), Эндрю Копп (52-я). Игорь Шестёркин отразил 30 бросков. У «Харрикейнз» отличился Теуво Терявяйнен (47-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал равным — 2-2. Следующий матч пройдёт 27 мая в Роли.

Ранее Шестёркин побил рекорд вратарей «Рейнджерс».