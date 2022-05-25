«Рейнджерс» сравнял счёт в серии с «Каролиной» в матче плей-офф НХЛ
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Игра, которая прошла на льду «Мэдисон-сквер -гарден», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Жерара Галлана.
В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Фрэнк Ватрано (14-я минута), Адам Фокс (16-я), Мика Зибанежад (37-я), Эндрю Копп (52-я). Игорь Шестёркин отразил 30 бросков. У «Харрикейнз» отличился Теуво Терявяйнен (47-я).
Счёт в серии до четырёх побед стал равным — 2-2. Следующий матч пройдёт 27 мая в Роли.
Ранее Шестёркин побил рекорд вратарей «Рейнджерс».