Шестёркин побил рекорд вратарей «Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл на своём льду «Каролина Харрикейнз» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игорь Шестёркин благодаря 43 сейвам показал лучший результат среди голкиперов «Рейнджерс» за 10 матчей плей-офф Кубка Стэнли. Теперь на счету Шестёркина 339 сейвов в 10 матчах плей-офф НХЛ сезона-2021/22. Ранее достижение было установлено Майком Рихтером в 1997 году, тогда он совершил 329 сейвов в 10 матчах.

Игра, которая прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Жерара Галлана. Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдёт 25 мая в Нью-Йорке.

Ранее Кучеров превзошёл Овечкина по набранным очкам в матчах плей-офф НХЛ.