Кучеров превзошёл Овечкина по набранным очкам в матчах плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду переиграл «Флорида Пантерз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и записал на свой счёт три результативные передачи. 28-летний воспитанник московского ЦСКА в 123 матчах Кубка Стэнли набрал 142 очка (48 шайб + 94 голевые передачи). Кучеров вышел на 37-е место в списке бомбардиров плей-офф НХЛ за всю историю. Он обошёл форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (141 очко, 72 + 69 в 147 матчах).

Игра, которая прошла на льду «Амали Арены», завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Джона Купера. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-0. Четвёртый матч пройдёт в Тампе 24 мая.

Ранее сообщалось, что «Каролина» одержала победу над «Рейнджерс» во втором матче серии плей-офф НХЛ.