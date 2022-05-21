«Каролина» одержала победу над «Рейнджерс» во втором матче серии плей-офф НХЛ

Во втором матче серии 1/2 плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На счету российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина 20 сейвов в матче. У Артемия Панарина коэффициент полезности «- 1», Андрей Свечников не смог набрать очков в игре.

Таким образом, «Каролина» ведёт в серии с «Рейнджерс» (2-0).

Ранее сообщалось, что «Калгари Флэймз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче второго раунда плей-офф НХЛ.