«Каролина» одержала победу над «Рейнджерс» во втором матче серии плей-офф НХЛ
Встреча на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На счету российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина 20 сейвов в матче. У Артемия Панарина коэффициент полезности «- 1», Андрей Свечников не смог набрать очков в игре.
Таким образом, «Каролина» ведёт в серии с «Рейнджерс» (2-0).
Ранее сообщалось, что «Калгари Флэймз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче второго раунда плей-офф НХЛ.