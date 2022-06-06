Три очка Кучерова помогли «Тампе» отыграться с 0:2 и одолеть «Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 3:2, хотя по ходу игры хозяева уступали 0:2.

Во втором периоде в составе «Рейнджерс» в течение 127 минут отличились Мика Зибанеджад (28-я минута) и Крис Крайдер (30-я). В обоих случаях результативные передачи отдал россиянин Артемий Панарин.

Однако через две минуты Никита Кучеров забросил шайбу (31-я минута) и сократил отставание для «Лайтнинг», а в третьем периоде ассистировал Стивену Стэмкосу (42-я) и Ондржею Палату (60-я), который и отметился победным голом.

Таким образом, действующие обладатели Кубка Стэнли сократили отставание в серии — 1-2. Следующий матч между командами состоится 8 июня.

Ранее сообщалось, что Кучеров обошёл Овечкина по очкам в большинстве в плей-офф НХЛ.

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