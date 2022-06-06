Кучеров обошёл Овечкина по очкам в большинстве в плей-офф НХЛ
Во втором периоде третьего матча финальной серии Восточной конференции НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» Кучеров отыграл одну шайбу, реализовав численное преимущество своей команды.
Таким образом, он набрал 62 (17+45) очка в плей-офф НХЛ в большинстве. Лишь два действующих хоккеиста набирали больше результативных баллов в Кубке Стэнли — Евгений Малкин (81) и Сидни Кросби (75).
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по сумме заработанных денег за карьеру.