Фетисов считает, что МОК должен заплатить моральную компенсацию России
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
«Все снятия россиян с постов международных федераций нужно переводить в деньги. Пусть платят моральную компенсацию. Это всё идёт от Международного олимпийского комитета. Они богатая организация, деньги у них есть. Нужно им обосновать нашу позицию», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.
Ранее адвокат Максим Калинов сообщил, что Россия может добиться финансовой компенсации за отменённые в стране международные соревнования.