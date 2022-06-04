Фетисов считает, что МОК должен заплатить моральную компенсацию России

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о возможности получить моральную компенсацию за отстранение россиян от постов в международных федерациях.
Фетисов считает, что МОК должен заплатить моральную компенсацию России
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Все снятия россиян с постов международных федераций нужно переводить в деньги. Пусть платят моральную компенсацию. Это всё идёт от Международного олимпийского комитета. Они богатая организация, деньги у них есть. Нужно им обосновать нашу позицию», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее адвокат Максим Калинов сообщил, что Россия может добиться финансовой компенсации за отменённые в стране международные соревнования.

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