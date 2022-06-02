Спортивный юрист: Россия может добиться компенсации за отменённые турниры

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Адвокат Максим Калинов сообщил, что Россия может добиться финансовой компенсации за отменённые в стране международные соревнования.
Спортивный юрист: Россия может добиться компенсации за отменённые турниры
  • РИА Новости

«Спортивные организации могут потребовать компенсации финансовых расходов. Для этого организации подали соответствующие запросы. Когда поступят ответы об отказе, можно будет обращаться в судебные инстанции. Вопрос в том, как на это отреагируют в судах. Это спорный вопрос», — цитирует Калинова «Матч ТВ».

По его словам, если договором предусмотрено, что судебные дела решаются в России, то всё должно разрешиться положительно.

«Что касается других стран — моё мнение, что будет сложновато доказать правоту, но это нужно делать», — заключил он.

Напомним, Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать россиян к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета. Также в России были отменены все международные старты.

Ранее сообщалось, что Россия затребовала компенсацию за отнятые у страны спортивные турниры.

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