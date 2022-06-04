Шайба Кучерова и 29 сейвов Шестёркина: «Рейнджерс» обыграли «Тампу» во втором матче полуфинала Кубка Стэнли

«Рейнджерс» одержали победу во втором полуфинальном матче Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй». Игра в Медисон-сквер-гарден завершилась со счётом 3:2, а хозяева упрочили преимущество в серии. Ярко проявили себя российские легионеры обеих команд. Игорь Шестёркин совершил за эту встречу 29 сейвов и переписал на себя несколько клубных рекордов. Андрей Василевский записал на свой счёт 25 спасений. Никита Кучеров отличился как с положительной, так и с отрицательной стороны: он забросил шайбу и сделал результативную передачу, но также совершил грубую ошибку, которая привела к голу в ворота его команды.

«Рейнджерс» продолжают приятно удивлять в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги. Подопечные Жерара Галлана на предыдущих этапах дважды спаслись, уступая в серии два матча, а в первой полуфинальной встрече камня на камне не оставили от действующего чемпиона «Тампы». Огромную роль в этом сыграли стабильность и мастерство российского голкипера нью-йоркцев Игоря Шестёркина.

Впрочем, его визави Андрей Василевский на протяжении нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли также неоднократно спасал свою команду. Противостояние двух россиян многие эксперты называют борьбой за вратарскую корону, и пока чаша весов склонилась на сторону 26-летнего уроженца Москвы.

Второй матч полуфинальной серии начался для Шестёркина на минорной ноте. Уже на 3-й минуте за его спиной зажёгся красный фонарь после броска Никиты Кучерова от правого круга вбрасываний. Россиянину хватило десяти секунд, чтобы реализовать численное преимущество после удаления Райана Ривза.

К слову, для Кучерова это стало 61-м результативным действием в большинстве в плей-офф НХЛ, и по этому показателю он сравнялся с Александром Овечкиным и Сергеем Зубовым. А вообще это третий результат среди действующих игроков, больше только у Евгения Малкина (81) и Сидни Кросби (75). Помимо этого, Никита вышел на седьмое место в истории НХЛ по числу матчей (42) в плей-офф с 2+ очками для крайних нападающих.

Что касается дальнейшего развития встречи, то «Рейнджерс» всего за три минуты восстановили равновесие в счёте. Отличился К'Андре Миллер: на первый его бросок Василевский среагировал, но защитник хозяев оказался настойчивым и со второй попытки пробил российского кипера.

После этого инициатива окончательно перешла в руки хоккеистов «Рейнджерс». Гости откровенно не справлялись со скоростью, которую им навязывали нью-йоркцы. В итоге под конец первого периода усилиями Каапо Какко игровое преимущество воплотилось и в счёте.

Во втором игровом отрезке картина не изменилась. «Рейнджерс» то и дело обстреливали ворота Василевского, а Шестёркин едва не повторил собственное достижение из серии с «Каролиной», когда он отдал партнёрам две голевые передачи. Но в первом моменте, когда россиянин отправил к воротам противника Ривза, от гола «Тампу» спас Кори Перри, который рукой вынес шайбу с ленточки, а во втором бросок Артемия Панарина парировал голкипер. В целом вратарь действующих чемпионов провёл матч на высоком уровне, совершил 25 сейвов, хотя это и не помогло команде одержать победу.

Третью шайбу «Рейнджерс» забросили в самом начале третьего периода. В этом эпизоде грубую ошибку допустил Кучеров, который неудачно выбросил снаряд из зоны. Хозяева не преминули воспользоваться подаренным шансом, и Мика Зибанеджад эффектным кистевым броском поразил ворота «Тампы».

После этого «Лайтнинг» бросились отыгрываться с удвоенной энергией, и вот тут уже пришлось в поте лица поработать Шестёркину. За третий период он совершил 13 сейвов. Весьма эффектными вышли спасения после броска в упор Патрика Маруна, а также атаки Стивена Стэмкоса на последней минуте матча. К тому моменту «Тампа» уже сумела отквитать один гол, сняв вратаря и бросив все силы на атаку. Но хвала Шестёркину — перевести встречу в овертайм гостям так и не удалось.

После отчётной встречи на счету российского кипера «Рейнджерс» стало 540 сейвов в первых 16 матчах плей-офф, и он вышел на второе место в истории клуба по этому показателю, сравнявшись с Кеном Драйденом. Рекордсмен команды — Майк Смит, совершивший 568 спасений в сезоне-2011/12. Кроме того, Игорь сравнялся с Хенриком Лундквистом, одержав десятую победу в составе «Рейнджерс» в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли.

Партнёры после матча традиционно отдали должное весомому вкладу россиянина в итоговую победу.

«Представить не могу, сколько раз люди хвалили Игоря, выручавшего нас в такой момент в течение всего года. Он нереален. Это видно по каждой игре — сколько он делает эффектных сейвов. Разумеется, мы очень ему доверяем и стараемся помогать ему делать своё дело. Мы стремимся ограничивать шансы соперников, блокировать броски и всякие мелочи, но Шести — это Шести, и он всегда остановит шайбу», — заявил Миллер на пресс-конференции.

Сам Шестёркин отметил, что не испытывает никакой эйфории от того, что дважды подряд обыграл команду Василевского.

«Моё мнение остаётся прежним. Всё так, как я говорил раньше: Андрей по-прежнему лучший вратарь в мире. Нельзя забывать, что серия идёт до четырёх побед, так что нужно просто продолжать играть», — подчеркнул Игорь.

Что касается «Тампы», то команда впервые с 2019 года проиграла два кубковых матча подряд. Тогда «Лайтнинг» уступили дважды в серии с «Коламбусом», в котором, кстати, тогда играл Панарин.

Теперь серия переезжает в Тампу, следующий матч пройдёт на «Амали-арене» 5 июня.