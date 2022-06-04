Шестёркин сравнялся с достижением Лундквиста по победам в одном розыгрыше Кубка Стэнли

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин с командой обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Для Шестёркина это уже десятая победа в нынешнем плей-офф. По этому показателю в клубной истории он сравнялся с Хенриком Лундквиста (2012 год).

Встреча в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится 5 июня.

Ранее Никита Кучеров повторил достижение Александра Овечкина в плей-офф НХЛ.