Кучеров повторил достижение Овечкина в плей-офф НХЛ
Встреча в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. За «Тампу» голом и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров.
Таким образом, игрок набрал 61 (16 + 45) очко в плей-офф НХЛ в большинстве и повторил достижение соотечественника Александра Овечкина, защищающего цвета «Вашингтон Кэпиталз».
По этому показателю хоккеисты делят третье место среди действующих игроков, больше очков только у Евгения Малкина (81) и Сидни Кросби (75).
Ранее Александр Овечкин попал в список разочарований плей-офф НХЛ по версии The Athletic.