Кучеров повторил достижение Овечкина в плей-офф НХЛ

Во втором матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. За «Тампу» голом и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров.

Таким образом, игрок набрал 61 (16 + 45) очко в плей-офф НХЛ в большинстве и повторил достижение соотечественника Александра Овечкина, защищающего цвета «Вашингтон Кэпиталз».

По этому показателю хоккеисты делят третье место среди действующих игроков, больше очков только у Евгения Малкина (81) и Сидни Кросби (75).

Ранее Александр Овечкин попал в список разочарований плей-офф НХЛ по версии The Athletic.