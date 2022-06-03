Овечкин попал в список разочарований плей-офф НХЛ по версии The Athletic

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в список разочарований плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.

«Овечкин хорошо умеет забивать шайбы. На этот раз он этого не сделал, отметившись лишь одним голом в шести матчах с «Флорида Пантерз». Никто не стал бы обвинять его, что «Вашингтон» проиграл серию, потому что никто и не ожидал, что они выиграют или даже продержатся так долго», — сообщает издание The Athletic.

По мнению экспертов, даже один-два гола Овечкина могли бы переломить ход серии.

В этом списке, помимо Овечкина, оказались ещё два россиянина: нападающие Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») и Иван Барбашев («Сент-Луис Блюз»).

36-летний воспитанник московского «Динамо» в шести матчах плей-офф набрал шесть очков (один гол + пять результативных передач).

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