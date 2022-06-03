Хоккеист Грицюк рассказал, что контактирует со скаутами «Нью-Джерси»

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Нападающий сборной России и «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал, что поддерживает связь с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз».
Хоккеист Грицюк рассказал, что контактирует со скаутами «Нью-Джерси»
  • РИА Новости

«Да, контактирую со скаутами, которые работают в России, и с тренером по физической подготовке. Он даёт мне советы. Такое же общение было и раньше, когда я только драфтовался. Мной интересуются. Но остался ещё год по контракту с «Авангардом», и я рад отработать его по полной, а потом уже будет видно», — заявил Грицюк в интервью RT.

Ранее Арсений Грицюк рассказал о мотивации на следующий сезон после того, как он был признан лучшим молодым игроком сезона-2021/22 в КХЛ.

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