Хоккеист Грицюк рассказал, что контактирует со скаутами «Нью-Джерси»
- РИА Новости
«Да, контактирую со скаутами, которые работают в России, и с тренером по физической подготовке. Он даёт мне советы. Такое же общение было и раньше, когда я только драфтовался. Мной интересуются. Но остался ещё год по контракту с «Авангардом», и я рад отработать его по полной, а потом уже будет видно», — заявил Грицюк в интервью RT.
Ранее Арсений Грицюк рассказал о мотивации на следующий сезон после того, как он был признан лучшим молодым игроком сезона-2021/22 в КХЛ.