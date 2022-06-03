«Доверились молодому парню»: Грицюк — о выступлении на Олимпиаде, буллите в ворота Швеции и неудаче «Авангарда» в КХЛ

Самым ярким событием завершившегося сезона стал победный буллит в полуфинальном матче Олимпиады в Пекине с Швецией. Об этом в интервью RT рассказал нападающий сборной России и «Авангарда» Арсений Грицюк. Он выразил благодарность тренерскому штабу национальной команды, который поверил в него и давал много полезных советов. Также хоккеист объяснил, почему «Авангард» не смог вновь завоевать Кубок Гагарина, рассказал об общении с отцом перед каждой игрой и открыл секрет, с кого из соотечественников, выступающих в НХЛ, пытается брать пример.

«Двоякое чувство от Олимпиады»

— Завершившийся сезон получился богатым на события. Какое стало самым ярким?

— Наверное, полуфинальный матч со шведами на Олимпиаде, когда я реализовал победный буллит. Всё-таки именно поездка в Пекин была наиболее запоминающейся.

— Ту шайбу, как и первую заброшенную в КХЛ, не сохранили?

— В сборной нет такой традиции. Мне кажется, если бы каждый забирал свои дебютные шайбы, они бы закончились уже после первого матча (смеётся). Если бы выиграли в финале, тогда, наверное, сохранил бы. А так — нет.

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— Спустя несколько месяцев после окончания Олимпиады какие эмоции испытываете: радость от серебра или грусть из-за отсутствия золота?

— До сих пор двоякие чувства. Мы, по сути, сделали всё, что могли. И в целом я удовлетворён как командным, так и личным результатом. Ясное дело, все хотят выигрывать. Но побеждает сильнейший. И, возможно, это поражение в финале станет стимулом для ещё более усердной работы. До следующих ОИ четыре года. Нужно выкладываться по максимуму и поднимать свой уровень, чтобы в следующий раз не было так обидно.

— Если бы в прошлом году вам сказали о поездке на Олимпиаду, поверили бы?

— Нет, конечно. Очень благодарен тренерам за то, что они смогли довериться молодому парню и давали мне играть на турнире. По эмоциям это был огромный подъём в середине сезона.

— Кто из штаба национальной команды больше остальных с вами работал?

— Все понемногу приложили руку: и Алексей Юрьевич (Жамнов. — RT), и Сергей Викторович (Гончар. — RT). Каждый хотел только помочь, и мы стали хорошим коллективом. Ребята тоже меня поддерживали.

— С кем-то из игроков сборной остались на связи после Олимпиады?

— Хоккейный мир большой. Сейчас особо ни с кем не общаюсь, но если кого-то увижу, конечно, перекинемся парой слов. С Сашей Никишиным недавно летали отдыхать, случайно получилось. А в сборной в основном общался с Никитой Гусевым, поскольку мы с ним вместе играли. Но старался находить общий язык со всеми ребятами. На каждого я в своё время равнялся. И когда оказался с ними в одной команде, пытался наладить отношения. Вроде бы получилось. Все шли на контакт, поддерживали, давали дельные советы, особенно на льду. Это было очень приятно.

— Вместе с тем к вам повысилось внимание со стороны журналистов. Уже появились вопросы, которые раздражают?

— На самом деле, такого нет. Просто много повторяющихся. Но и это тоже понятно: каждый хочет узнать для себя что-то новое.

— По окончании карьеры голкипер Илья Брызгалов работал журналистом и, чтобы уйти от банальных вопросов, спрашивал хоккеистов: сколько будет два плюс два умножить на два…

— Да, я видел в социальных сетях это видео. Причём только россияне правильно отвечали. Все остальные говорили восемь.

«Где-то не хватило финских ребят»

— «Авангард» не смог повторить успех прошлого сезона и выиграть Кубок Гагарина. Команда стала жертвой обстоятельств из-за отъезда легионеров или есть другие причины неудачи?

— Не хочу никого обвинять. Все стремятся побеждать, и в данном случае в плей-офф соперник просто оказался сильнее. «Магнитка» в итоге дошла до финала и была близка к завоеванию трофея. Конечно, где-то не хватило финских ребят, которые покинули нас. Остались с четырьмя защитниками, и в некоторых моментах не было сил на задней линии. Где-то нападающие неправильно сыграли — не помогли обороне. Много факторов можно сложить и понять, почему мы уступили.

— Что в первую очередь огорчило лично вас по итогам сезона?

— Я не отделяю свои результаты от командных, поскольку каждый делает всё для победы. Поэтому был недоволен тем, что в финале Олимпиады не смог забить, сравнять счёт и сохранить нас в игре. Расстроило поражение от «Металлурга» в седьмом матче полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина: мы не забросили ни одной шайбы, хотя моменты имелись.

— Вас признали лучшим молодым хоккеистом завершившегося сезона КХЛ. Однако считается, второй год удержаться на столь высоком уровне сложно. Как планируете справляться с этой задачей?

— Понимаю, что для меня это только начало карьеры, и теперь нужно работать в два раза больше. Если получился хороший сезон, следует оставлять программу подготовки, которая была. Но при этом увеличивать нагрузки и становиться ещё сильнее, умнее, взрослее. Не знаю, как всё складывается у других, надеюсь, у меня никакого спада не произойдёт.

— В межсезонье вы работаете по индивидуальному плану или программу предоставляет клуб?

— У нас есть тренерские установки, но можно заниматься и самостоятельно. Главное, чтобы ты подошёл к сбору с заложенной на сезон физической базой. Далее будет ещё сбор с командой, но я стараюсь больше индивидуально работать со специалистами, которых знаю и которым доверяю. Когда занимаешься сам, всё равно требуется контроль со стороны, важно понимать каждое упражнение. Поэтому мне проще привлекать тренеров, всегда способных подсказать, где и что я делаю неправильно. Плюс они видят, чего мне не хватало по ходу сезона и как это восполнить.

«Впечатляет, как себя проявляет Капризов»

— «Авангард» долгое время базировался в Балашихе. Насколько это давалось тяжело, учитывая, что все друзья остались в Омске?

— У меня родители живут в Красноярске, родственники — в Сочи и Самаре. Семья раскидана по стране, и я всё время как-то пытаюсь со всеми увидеться, встретиться. Поэтому к очередному переезду был готов. Но в Омске я с 12 лет, и это второй, хотя, может, уже и первый город, куда хочется вернуться. Там в основном прошло моё юношество, и остались все друзья. Поэтому очень рад, что команда в следующем сезоне будет выступать в Омске. Несколько раз проезжал мимо арены... Она огромная! Хочется провести первую тренировку на ней, ощутить этот размер, почувствовать, что значит, играть на таком большом стадионе. А потом сыграть матч и услышать местных болельщиков, их поддержку. Разумеется, я скучал, ведь в Омске иначе относятся к хоккею, чем в Москве. Я благодарен тем, кто приходил на трибуны в Балашихе. Но всё-таки дом для «Авангарда» — Омск. Пора возвращаться.

— Вы рассказывали, что всегда обсуждаете с отцом и дедом свои матчи. Что они советуют сейчас?

— На самом деле, уже ничего не подсказывают. Помогают, в первую очередь, морально. Просто обсуждаем встречу, как я мог или мне стоило сыграть. Но нельзя назвать это советами. Решения я принимаю сам.

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— До или после игры созваниваетесь?

— Я всегда на связи с папой. Перед матчами он просто желает удачи, а после обсуждаем результат, а также мою личную игру и статистику.

— Есть какая-то фраза отца, которая отложилась в памяти?

— Он мне говорит много важных вещей, но я не хочу их озвучивать.

— С «Нью-Джерси» поддерживаете связь?

— Да, контактирую со скаутами, которые работают в России, и с тренером по физической подготовке. Он даёт мне советы. Такое же общение было и раньше, когда я только драфтовался. Мной интересуются. Но остался ещё год по контракту с «Авангардом», и я рад отработать его по полной, а потом уже будет видно.

— Кто из российских хоккеистов в НХЛ вам импонирует?

— В последнее время слежу за выступлением Нэйтана Маккиннона. Но это далеко не россиянин (смеётся). Все наши ребята, выступающие в НХЛ, достойны внимания. Мне нравится стиль игры Артемия Панарина и Кирилла Капризова, Владимира Тарасенко и Александра Овечкина. Просто нужно выбрать кого-то одного, кто вызывает симпатию по стилю и перенимать некие детали. Конечно, впечатляет, как Капризов проявил себя в России, а затем уехал в НХЛ и там доказал, что может всё. Мне он очень нравится и как игрок и как личность, хотя пока с ним не знаком. Но то, что Кирилл делает на льду и за его пределами, очень здорово.

— То есть, какие-то вещи из НХЛ пытаетесь перенимать?

— Да, скажем, форвард применил новый финт, и он удался. И ты хочешь его повторить, чтобы в матче, когда возникнет схожая ситуация, попробовать сыграть аналогично. Если он проходит, то почему бы и нет?