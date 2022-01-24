Окончательный список: объявлен состав сборной России по хоккею на Игры

Федерация хоккея России опубликовала окончательный состав сборной на Олимпийские игры, куда вошли 25 человек. Ещё шестеро игроков оказались в запасе и будут готовиться наравне с остальными. Не нашлось места в списке Ярославу Аскарову, Дмитрию Вишневскому, Даниилу Пыленкову, Шакиру Мухамадуллину, Антону Бурдасову и Артёму Галимову. По словам главного тренера Алексея Жамнова, он не делит подопечных на основных и резервистов, и последние могут получить шанс в любой момент. А генеральный менеджер команды Илья Ковальчук заявил, что внесение изменений в ростер возможно вплоть до 8 февраля.

Наличие Грицюка и отсутствие Бурдасова

Состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры был обнародован поздно вечером по московскому времени. Впрочем, для болельщиков произошедшие в нём изменения в основном сюрпризом не стали.

Напомним, в расширенном ростере нашлось место 37 людям. В итоговом осталось только 25, плюс шестеро запасных. Во вратарской линии исключение Ярослава Аскарова, практически не имеющего практики в СКА, никого не удивило. Дмитрий Шугаев из «Северстали» отправился в резерв. А Иван Федотов, Александр Самонов и Тимур Билялов сформировали окончательную тройку.

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Среди защитников работу с национальной командой ожидаемо прекратили Дмитрий Вишневский, а также молодые Даниил Пыленков и Шакир Мухамадуллин, которые изначально были вызваны больше для получения опыта. Семёну Чистякову место пока нашлось только в запасе.

Куда больше вопросов вызвал список нападающих. Так, в нём не оказалось опытного Антона Бурдасова, четвёртого на данный момент снайпера приостановленного сезона КХЛ. В активе хоккеиста СКА 23 шайбы. Располагающийся на втором месте в указанном зачёте Станислав Галиев (25 голов) попал в запас.

Та же участь постигла форварда «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина, который входит в топ-10 лиги по показателю полезности (+ 17), и идущего на второй строчке в гонке бомбардиров Андрея Кузьменко (20 + 33). Из числа хоккеистов-россиян, входящих в десятку самых результативных хоккеистов лиги, в окончательную заявку попал только Вадим Шипачёв.

Из тех, кто, напротив, неожиданно оказался в составе, в первую очередь следует выделить Арсения Грицюка. В сборной не побоялись довериться молодому форварду «Авангарда», который достойно проявил себя на домашнем Кубке Первого канала и ярко выглядел в последних матчах КХЛ.

«Ставка делается на 31 игрока, которые окажутся в заявке»

Также в воскресенье состоялось ещё одно важное событие. Вернулся к работе главный тренер Алексей Жамнов, который пропустил первые дни сбора в Новогорске из-за сдачи положительного теста на коронавирус. Объясняя итоговый выбор хоккеистов, он призвал не делить их на основных и запасных, поскольку последние могут получить шанс в любой момент, учитывая непростую ситуацию с пандемией COVID-19.

«Ставка делается на 31 игрока, которые окажутся в заявке. Всё может произойти в любой момент. Все остались в Новогорске и будут готовиться. Бурдасова мы не рассматривали в первых двух звеньях, а у третьего и четвёртого другие задачи. Турнир скоротечный. Мы стараемся найти баланс», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

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При этом некоторые хоккеисты, изначально попавшие в расширенный ростер, сдали положительные тесты, но, по словам Жамнова, это не повлияло на окончательный список.

«Не очень отразилось, но как будет всё протекать до первой игры 9 февраля, станет понятно только за 24 часа до неё. Поэтому давайте дождёмся, будем следить. Дай бог, чтобы у всех были отрицательные тесты», — добавил наставник.

А генеральный менеджер Илья Ковальчук подчеркнул, что вплоть до 8 февраля возможна замена любого игрока, и окончательный состав будет обнародован непосредственно в эту дату. При этом резервисты смогут находиться вместе со сборной в олимпийской деревне.

«Последние несколько дней я выяснял, как в Пекине могут тренироваться запасные. Изначально была квота на четырёх игроков, потом её увеличили до шести. Плюс мы можем с собой взять ещё двух членов персонала. Они будут находиться с командой в олимпийской деревне. Остальные 16 окажутся в гостинице и получат аккредитацию Р. Им доступен вход на стадион, в раздевалку, но не в олимпийскую деревню», — подчеркнул функционер.

С первыми проблемами «Красная машина» столкнулась уже в день объявления состава. В соцсетях появилась информация о том, что положительный ПЦР-тест сдал нападающий Сергей Плотников. Сообщалось, что он покинул расположение команды, но должен успеть восстановиться к ОИ. Место в заявке форвард не потерял. Ковальчук не стал комментировать появившуюся информацию.

В свою очередь, Жамнов объяснил отсутствие даже в расширенном составе Сергея Толчинского, ставшего самым полезным игроком прошлого сезона Кубка Гагарина.

«Нам нужно создать боевую команду. Он не играет в первом-втором звеньях в «Авангарде». Здесь та же самая ситуация, что и с Бурдасовым. Да и не впечатлила игра Толчинского на Евротуре… Про кричалки… Рад что в прессе есть такая информация, Не знаю, кто её запустил. Я вообще эти кричалки не слышал и не знаю, о чём идет речь. Если вы считаете это причиной, то ошибаетесь», — объяснил тренер.

Он также ответил на вопросы о капитане и основном вратаре команды. Первый, по словам тренера, будет выбран на неделе. А второго определит наставник голкиперов Сергей Наумов.

Учитывая отказ НХЛ от участия в Олимпиаде, многие болельщики рассчитывали увидеть в сборной и 17-летнего Матвея Мичкова, но места в команде ему не нашлось. По мнению специалиста, время одного из самых талантливых молодых хоккеистов страны ещё не пришло.

«Если бы можно было иметь в окончательной заявке 30 игроков, у Мичкова появился бы шанс. У него большое будущее, вся жизнь впереди, но в данный момент было бы неправильно вызывать его. К тому же сейчас особенные условия. Если бы не было пандемии, он оказался бы на сборах, чтобы окунуться в атмосферу. Но мы будем следить за ним. Шанс выступить на Олимпиаде, думаю, у Матвея ещё будет. Ковальчук в 18 лет играл на ОИ? Он уже имел опыт выступления в НХЛ, это другой уровень», — объяснил Жамнов.

«Жамнов и его штаб взяли на себя огромную ответственность»

Эксперты в основном согласились с выбором тренерского штаба. Так, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов подчеркнул, что Жамнов и его помощники будут нести за него ответственность, а потому имеют право на любые решения.

«Мне без разницы, кого не взяли на Олимпиаду. Тренер должен определять тот состав, который видит для достижения цели и задачи. В истории мирового спорта было много вопросов и обсуждений… Я — не болельщик, а человек, который играл и тренировал. Понимаю, что тренер и его штаб взяли на себя огромную ответственность. Они знают, для чего выбрали одних и оставили вне заявки других. Хочу пожелать удачи сборной. Будем болеть», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».

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В свою очередь, по мнению чемпиона мира Андрея Николишина, исходя из итогового ростера можно сделать вывод, что сборная в Пекине будет действовать от обороны.

«У нас почти в каждом звене — сдвоенные центры. В каждой тройке главный упор — на силу и мощь. В составе почти нет маленьких креативных нападающих. Нет быстрых, юрких, неординарных крайних форвардов. Исключение — Никита Гусев, но он сейчас не в лучшей форме, судя по тому, что я вижу в последнее время. Думаю, его и берут в первую очередь с прицелом на большинство. В центре — Шипачёв, других вариантов нет. По краям — Гусев и Михаил Григоренко. Эта тройка должна будет делать результат. Павел Карнаухов будет играть с Сергеем Андроновым, к ним ещё Андрея Чибисова можно добавить. Это силовая тройка. Артёма Анисимова, наверное, поставят центром во второе, более-менее созидающее звено, выбора-то особого нет», — цитирует тренера «Матч ТВ».

А двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о тройке вратарей национальной команды. Он считает, что первым номером на Олимпийских игра по силам стать Федотову.

«Федотов и Билялов — основные вратари ЦСКА и «Ак Барса». С ними всё ясно, это нормальный и достойный выбор. А вот Самонова таким не назовёшь. Он за СКА в этом сезоне всего девять матчей сыграл, питерские армейцы делают ставку на шведа Ларса Юханссона. И вдруг Самонова на Олимпиаду приглашают. Тренерам, конечно, виднее, но это их решение вызывает законные вопросы. Учитывая, что в штабе сборной работает главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров, у Федотова больше шансов стать основным. Просто потому, что Фёдоров его хорошо знает и может рекомендовать. Но многое зависит и от того, как вратари проведут подготовительный цикл», — заявил Майоров.