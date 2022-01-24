Ковальчук рассказал о реакции Овечкина и Малкина на решение НХЛ пропустить ОИ в Пекине

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Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о реакции форвардов Александра Овечкина и Евгения Малкина на отказ Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустить своих игроков на Олимпийские игры в Пекине.

«Мы постоянно общаемся и с Овечкиным, и с Малкиным. Они очень сильно расстроились. Александр до последних дней, пока не стало ясно, что их не отпустят, предпринимал попытки поговорить и с владельцем «Вашингтона», и с генеральным менеджером команды. Если жизнь преподносит такие обстоятельства, значит, им придётся играть до Олимпийских игр в Милане. Уверен, что им хватит сил, здоровья и мастерства, чтобы в 2026 году быть в такой же спортивной форме, как сейчас», — сказал Ковальчук.

22 декабря НХЛ выступила с заявлением, что не станет отпускать игроков лиги на Олимпиаду в Пекине из-за эпидемиологической обстановки.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля.

Ранее Жамнов высказался о статусе фаворита на ОИ в Пекине.

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