Жамнов не считает, что сборной России гарантированы золотые медали ОИ в Пекине

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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался об отсутствии игроков из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийских играх в Пекине.

«То, что нет НХЛ, это минус для всего хоккея. Хочется видеть всех сильнейших на Играх. С другой стороны, Олимпиада есть Олимпиада, и золотая медаль остается на всю жизнь. Для нас это большая ответственность. Неправильно утверждать, что у нас железобетонно золотые медали. Всё будет зависеть от нас самих. Если мы будем выходить на лёд в каждом матче и играть, как мы можем, то, думаю, что у нас всё получится. Как есть, так и есть. Мы понимаем всю реальность ситуации — пандемия, коронавирус. Неправильно на это свалить, все команды в одинаковых условиях. Наша задача — сконцентрироваться на тренировочном процессе и подготовить команду к первой игре», — сказал Жамнов.

Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир состоится с 9 по 20 февраля.

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами. 

Ранее Жамнов рассказал, каким образом будет определять капитана сборной России.

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