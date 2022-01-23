Жамнов рассказал, каким образом будет определять капитана сборной России

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал состав национальной команды на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

«До первого матча определимся, кто у нас будет первым номером в воротах. Это будет решать тренер вратарей Сергей Наумов. По капитану будем совместно с хоккеистами решать этот вопрос», — сказал Жамнов.

Сборная России на групповом этапе олимпийского хоккейного турнира сыграет со Швейцарией (9 февраля), Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

Ранее Ковальчук рассказал, когда будет назван окончательный состав сборной России на ОИ в Пекине.