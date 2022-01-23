Ковальчук рассказал, когда будет назван окончательный состав сборной России на ОИ в Пекине
«До 8 февраля есть возможность поменять любого игрока. Окончательный состав будет 7—8 февраля, у всех, кто есть в обойме, есть возможность проявить себя и попасть в состав», — сказал Ковальчук.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир состоится с 9 по 20 февраля.
Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.
Ранее Жамнов прокомментировал отсутствие Бурдасова в окончательном составе сборной России.