Ковальчук рассказал, когда будет назван окончательный состав сборной России на ОИ в Пекине

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Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал состав национальной команды на Олимпийские игры — 2022, которые пройдут в Пекине.

«До 8 февраля есть возможность поменять любого игрока. Окончательный состав будет 7—8 февраля, у всех, кто есть в обойме, есть возможность проявить себя и попасть в состав», — сказал Ковальчук.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир состоится с 9 по 20 февраля.

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами. 

Ранее Жамнов прокомментировал отсутствие Бурдасова в окончательном составе сборной России.

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