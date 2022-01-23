Жамнов прокомментировал отсутствие Бурдасова в окончательном составе сборной России

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал отсутствие форварда СКА Антона Бурдасова в окончательном составе национальной команды страны на Олимпийские игры в Пекине.

«Почему нет Бурдасова? У нас есть ребята, которых мы рассматриваем в первом и втором звене нападения, Антона не рассматривали там. Нам необходимо было сохранить баланс. Нам нужны игроки, которые устраивают нас под нашу схему», — сказал Жамнов.

В текущем сезоне 30-летний Бурдасов провёл 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 42 очка (23 + 19).

Ранее был оглашён состав сборной России по хоккею на ОИ-2022.