Жамнов прокомментировал отсутствие Бурдасова в окончательном составе сборной России

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал отсутствие форварда СКА Антона Бурдасова в окончательном составе национальной команды страны на Олимпийские игры в Пекине.
Жамнов прокомментировал отсутствие Бурдасова в окончательном составе сборной России
  • РИА Новости

«Почему нет Бурдасова? У нас есть ребята, которых мы рассматриваем в первом и втором звене нападения, Антона не рассматривали там. Нам необходимо было сохранить баланс. Нам нужны игроки, которые устраивают нас под нашу схему», — сказал Жамнов.

В текущем сезоне 30-летний Бурдасов провёл 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 42 очка (23 + 19).

Ранее был оглашён состав сборной России по хоккею на ОИ-2022.

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