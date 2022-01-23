Оглашён состав сборной России по хоккею на ОИ-2022

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с игроками, которые выступят на Олимпийских играх в Пекине.

Штаб Алексея Жамнова выбрал следующих хоккеистов:

— вратари: Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА);

— защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»);

— нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк («Авангард») Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачёв («Динамо»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Андрей Чибисов («Металлург»), Артём Анисимов, Артур Каюмов (оба — «Локомотив»);

— запасные: Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Семён Чистяков («Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачёв («Трактор»), Станислав Галиев («Ак Барс»).

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир состоится с 9 по 20 февраля.

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.

Ранее сообщалось, что переболевший коронавирусной инфекцией главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов присоединился к команде на предолимпийских тренировочных сборах в подмосковном Новогорске.