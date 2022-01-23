Жамнов присоединился к сборной России по хоккею в Новогорске после выздоровления от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба сборной.
Жамнов из-за положительного теста на коронавирус находился на карантине с 17 января. В его отсутствие тренировками сборной руководил Алексей Кудашов.
Федерация хоккея России (ФХР) объявит состав сборной для участия в Олимпиаде 23 января.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир состоится с 9 по 20 февраля.
Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.
Ранее президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о ходе подготовки национальной сборной к Олимпиаде.