Жамнов присоединился к сборной России по хоккею в Новогорске после выздоровления от COVID-19

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Переболевший коронавирусной инфекцией главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов присоединился к команде на предолимпийских тренировочных сборах в подмосковном Новогорске.
Жамнов присоединился к сборной России по хоккею в Новогорске после выздоровления от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Жамнов из-за положительного теста на коронавирус находился на карантине с 17 января. В его отсутствие тренировками сборной руководил Алексей Кудашов.

Федерация хоккея России (ФХР) объявит состав сборной для участия в Олимпиаде 23 января.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир состоится с 9 по 20 февраля.

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами. 

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о ходе подготовки национальной сборной к Олимпиаде.

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