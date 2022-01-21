Зрелищность или результат: почему возможный перенос хоккейного турнира ОИ-2022 на лето может навредить сборной России

В России отреагировали на слух о том, что хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине может быть перенесён на лето. Перспектива приезда легионеров из НХЛ воодушевила бывшего главного тренера сборной России Вячеслава Быкова, а экс-нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко заявил, что IIHF и МОК давно стоило задуматься об этой инициативе. Однако ряд экспертов раскритиковали возможный перенос. Почему изменение сроков проведения турнира может негативно сказаться на перспективах национальной команды — в материале RT.

За считанные недели до старта зимней Олимпиады в Пекине всё больше обсуждается тема возможного переноса хоккейного турнира. Только главному тренеру сборной России Алексею Жамнову в последнее время неоднократно приходилось отвечать на вопросы журналистов об изменении сроков проведения соревнований. А 20 января появилась информация, что в ближайшее время об этом может быть объявлено официально.

«По неподтверждённым пока данным, велика вероятность, что в ближайшие дни будет объявлено о переносе хоккейной части турнира Олимпиады в Пекине (мужчины и женщины) и кёрлинга на лето 2022 года. Это связано с тем, что в групповых видах спорта риск распространения COVID-19 значительно выше, чем в индивидуальных», — заявили в Telegram-канале «АренаБреда».

С учётом недавних событий, слух вполне мог показаться правдивым. Появление коронавирусного штамма «омикрон» и рост числа заражённых, отмена молодёжного чемпионата мира и отказ НХЛ от участия в Играх — всё это вполне могло заставить МОК и IIHF задуматься о принятии экстренных мер. Возможно, руководители организаций пришли к выводу, что к лету ситуация с пандемией может улучшиться. Вместе с этим уменьшался риск повторения судьбы МЧМ, а вероятность приезда энхаэловцев, наоборот, увеличивалась.

Однако информация не нашла подтверждения у официальных лиц. Почётный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что все участники планируют выступить в Пекине в феврале, а он сам впервые слышит о возможном переносе.

«Даже не знаю, что сказать. Как говорит Дональд Трамп — фейковая новость. У меня нет социальных сетей. Не слежу за тем, что происходит там. Но никакого официального заявления нет. Все команды готовятся к турниру. Конечно, ситуация с «омикроном» сейчас очень тяжёлая. Уже на следующей неделе люди начнут вылетать в Китай. Идёт четвёртая волна. Уверен, что правительство Китая предпримет все меры предосторожности», — цитирует Фазеля «Спорт-Экспресс».

Опроверг слухи и президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв. Функционер заверил, что подготовка к зимней Олимпиаде идёт согласно плану, а изменение сроков не обсуждается.

«Какое-то безумие… Мы вчера провели совещание по подготовке олимпийского турнира по кёрлингу, получили последние вводные от международной федерации. Конечно, ограничения будут. Мы действуем по плану, понимаем, где, куда, и когда переезжаем. Люди, которые такое пишут, берут информацию с потолка. Это неправда… Главное, чтобы спортсмены не болели. Только в этом случае могут быть отменены соревнования. Если никто эту гадость с собой не привезёт, то всё будет нормально», — объяснил Свищёв.

Любопытно, что в спортивном сообществе преимущественно позитивно восприняли подобные слухи. Бывшие хоккеисты выразили надежду увидеть на льду всех сильнейших.

«В нашем мире всё возможно… Летом мы сможем увидеть игроков НХЛ на Олимпиаде. Почему нет? Из любой ситуации хочется вытягивать позитивные моменты. Я буду первым за то решение, которое сохранит здоровье людям. Никакие Олимпийские игры или чемпионаты мира не стоят ни одной жизни человека», — заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Схожее мнение высказал и трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко. По его словам, организаторам стоило задуматься об этом гораздо раньше.

«Давно пора. Весь мир против, а они хотят играть. Чего расстраиваться? Может, тогда все лучшие приедут, турнир хороший пройдёт», — цитирует Терещенко «Чемпионат».

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский частично согласился с экс-подопечным и признался, что приезд спортсменов из-за океана является поводом рассмотреть данную идею. Но также отметил ряд сложностей, которые могут возникнуть в этом случае.

«Если это позволит участвовать игрокам НХЛ, то будет здорово. С другой стороны, это же общий праздник. Только как это всё будет выглядеть? Половина будет в отпуске, кто-то будет играть в Кубке Стэнли. История тяжёлая. Надо взвесить за и против. Зато КХЛ будет легче матчи провести», — отметил Сушинский.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов также отметил очевидный плюс от проведения турнира летом, но выразил удивление тем фактом, что не говорится о других видах спорта.

«Летом могут приехать энхаэловцы. Кого мы сейчас будем оберегать? Значит, все хоккеисты сейчас должны сидеть дома, никуда не ходить. Последнее место, где можно заразиться, — это спортивная арена, ибо существует много мер предосторожности. Люди заболевают дома, в ресторанах, на улицах, в аэропортах. Может, пандемия утихнет к лету. Но тогда надо переносить всю Олимпиаду, а не только хоккей. Нам не жалко наших фигуристов? Биатлонистов? Лыжников? Как мы можем одного уберечь, разве другие не важны?» — удивился депутат Государственной думы.

Безусловно, плюсы от переноса очевидны. К концу июня должен завершиться плей-офф НХЛ, после чего выступающие в Северной Америке хоккеисты могли бы присоединиться к национальным командам.. А это положительно отразиться на престиже соревнований и внимании зрителей. Наблюдать за игрой Никиты Кучерова, Коннора Макдэвида и Остона Мэттьюза интересно не только обычным болельщикам, но и другим спортсменам, о чём те открыто заявляли.

Все успели соскучиться по тем временам, когда на Олимпиаде между собой соперничали звёзды. В 2018 году руководство НХЛ не смогло договориться с организаторами и отказалось от приезда в Пхёнчхан. В качестве причины были названы огромные финансовые потери вследствие остановки регулярного чемпионаты и риск того, что игроки получат травму в преддверии старта плей-офф, а это негативно скажется на зрительском интересе.

В свою очередь, перенос ОИ-2022 на лето способен не только удовлетворить аппетиты фанатов, но и предоставить возможность принять участие таким звёздным ветеранам, как Александр Овечкин и Евгений Малкин. Оба уже перешагнули 35-летний рубеж, из-за чего Игры могут стать их последним шансом побороться за медали и путёвки в «Тройной золотой клуб». В нём числятся хоккеисты, выигрывавшие Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли.

Но несмотря на очевидные плюсы, инициатива имеет и ряд минусов. Если соревнования решат устроить летом, то нанесут серьёзный удар по ажиотажу вокруг Игр в целом. Ведь в отсутствие одного из самых популярных видов спорта интерес зрительской аудитории может заметно снизиться. Кроме того, участие энхаэловцев приведёт к тому, что шансы сборной России отстоять звание чемпионов заметно снизятся.

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Согласно котировкам букмекеров, сборная России с большим отрывом считается главным фаворитом Олимпиады на данный момент (2,5), опережая Финляндию (4,86), Швецию (5,5) и Канаду (6,9). Несмотря на то, что большинство отечественных звёзд представляют клубы НХЛ, в Континентальной хоккейной лиге также собран ряд очень сильных игроков, способных обеспечить результат. Достаточно вспомнить героя финала Олимпиады в Пхёнчхане Никиту Гусева, обладателя Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» Вячеслава Войнова, экс-нападающего «Чикаго Блэкхокс» Артёма Анисимова и лучшего бомбардира «Динамо» в истории КХЛ Вадима Шипачёва. Другие национальные команды хоть и обладают яркими исполнителями, подобными кадрами вряд ли располагают.

Участие энхаэловцев существенно изменило бы облик всех ведущих сборных, и в первую очередь, североамериканских. Вследствие этого, подопечных Жамнова вряд ли стали бы называть главными претендентами на золото. Так, до отказа НХЛ от поездки в Пекин вероятность триумфа отечественной команды оценивалась ниже, чем успех канадцев или американцев.

Не стоит забывать и о том, что после того, как игроки из Северной Америки стали выступать на Олимпийских играх, сборная России лишь дважды завоевала медали, а с 2006-го по 2014-й ни разу не попадала в тройку.

Поэтому в нынешних условиях экспертам и любителям хоккея логично определиться, что для них важнее — возможность понаблюдать за игрой топ-исполнителей или за потенциальным триумфом сборной России в Пекине. Ведь вряд ли они забыли, как радовались её успеху в Пхёнчхане и подчёркивали, что никто не виноват в отсутствие представителей НХЛ, кроме самих представителей лиги.