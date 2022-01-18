Михайлов заявил, что у него вызвал вопросы расширенный состав сборной России по хоккею

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал расширенный список сборной России по хоккею на Игры 2022 года в Пекине.
Михайлов заявил, что у него вызвал вопросы расширенный состав сборной России по хоккею
  • РИА Новости

«Тренерский штаб обнародовал список хоккеистов. Конечно, есть вопросы: почему тот или иной игрок не попал в расширенный состав сборной. Никаких имён называть не буду. Не вижу смысла заострять на этом внимание», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

При это он подчеркнул, что на данный момент поддерживает состав, который определило руководство. 

«Они готовятся к Олимпиаде — пусть готовятся. Команда уже собралась, должна тренироваться в спокойной обстановке. Сейчас такое время… Возможен вариант, что из нынешнего кто-нибудь может выпасть. Не дай бог, конечно», — добавил Михайлов.

17 января ФХР объявила расширенный список из 37 игроков на ОИ-2022, в окончательную заявку войдут 25. Состав сборной будет объявлен 23 января. 

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами. 

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее в сборной России по хоккею рассказали о состоянии главного тренера команды Алексея Жамнова.

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