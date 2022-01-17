В сборной России по хоккею рассказали о состоянии Жамнова

В сборной России по хоккею рассказали о состоянии главного тренера команды Алексея Жамнова, который не прибыл в расположение коллектива на сборы перед Олимпиадой.

«Алексей Жамнов на данный момент находится дома. Он, как и все тренеры сборной, регулярно сдавал тесты на коронавирус. Два последних, взятые с незначительной разницей во времени, показали разные результаты: один положительный, а второй отрицательный. В связи с этим медицинским штабом сборной было принято решение о том, что главный тренер сборной ближайшие дни проведёт дома», — цитирует сообщение пресс-службы национальной команды «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что врачи будут следить за состоянием Жамнова. Сам он на данный момент великолепно себя чувствует, у него отсутствуют симптомы заболевания. Тем не менее в команде решили не рисковать из-за ситуации с пандемией COVID-19.

«Главный тренер присоединится к команде на сборах после того, как будет исключена любая вероятность заболевания, в том числе сезонных гриппа и ОРВИ. До этого времени Алексей Жамнов будет принимать участие в теоретических занятиях при помощи видеосвязи», — подчеркнули в сборной.

17 января ФХР объявила расширенный список из 37 игроков на ОИ-2022, в окончательную заявку войдут 25. Состав сборной будет объявлен 23 января.

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что Жамнов не прибыл в расположение сборной России из-за положительного теста на COVID-19.