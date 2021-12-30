«Сочувствуем всем участникам, которые не смогут реализовать свою мечту»: IIHF отменила МЧМ по хоккею из-за коронавируса

Проходивший в Канаде молодёжный чемпионат мира по хоккею досрочно завершён из-за проблем с коронавирусом. Такое решение приняла Международная федерация хоккея (IIHF) после того, как положительные тесты на COVID-19 сдали хоккеисты трёх сборных — участниц турнира, а три матча группового этапа были отменены. В частности, в составе российской команды коронавирус был выявлен у 17-летнего нападающего Матвея Мичкова. Организаторы также заявили, что в сложившейся ситуации спортивная целостность соревнований оказалась под угрозой. При этом в IIHF не исключают, что МЧМ-2022 будет переигран летом следующего года.

В Канаде на экстренном заседании Международной федерации хоккея (IIHF) принято решение о досрочном прекращении молодёжного чемпионата мира. Причиной послужили положительные тесты на коронавирус в составах сразу нескольких сборных — участниц турнира. Из-за этого три встречи группового этапа были отменены.

В совете IIHF, следуя рекомендациям медицинской группы турнира по COVID-19 и медицинского комитета, данный вердикт объяснили желанием «гарантировать здоровье и безопасность всех участников». Также там отметили, что после отказа от проведения трёх матчей спортивная целостность соревнований оказалась под угрозой.

«Мы обещали командам — участницам сделать всё возможное, чтобы создать условия, необходимые для проведения этого турнира. К сожалению, этого было недостаточно. Теперь нам надо сосредоточиться на том, чтобы все игроки и персонал благополучно вернулись домой», — объяснил глава IIHF Люк Тардиф.

При этом функционер не исключил, что МЧМ-2022 будет организован будущим летом. По его словам, речь идёт о том, чтобы провести первенство с самого начала, а не доигрывать его.

«На данный момент чемпионат определённо следует проводить в Канаде, у них есть право на этот турнир. Непросто остановить такое соревнование с учётом интересов телевидения и всех вложенных денег. Мы должны дать им шанс, МЧМ пройдёт в Канаде. Пока не уверен, в Эдмонтоне или другом городе... дайте нам месяц, чтобы разработать новый план», — цитирует Тардифа «Чемпионат».

В свою очередь, президент канадской федерации хоккея Скотт Смит и гендиректор организации Том Ренни выразили сожаление в связи с тем, что турнир пришлось отменить, несмотря на все принятые меры. «Хотя мы знаем, что это правильное решение, мы сочувствуем всем участникам, которые заслужили право представлять свои страны на мировой арене и не смогут полностью реализовать свою мечту», — говорится в их заявлении.

Последней каплей для организаторов стали проблемы в расположении сборной России. Информация о том, что национальной команде будет засчитано техническое поражение в матче группового этапа со Словакией, появилась в отечественных СМИ всего за пару часов до стартовой сирены. Сообщалось, что такой вердикт организаторы вынесли в связи с положительным тестом на коронавирус у нападающего Матвея Мичкова.

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Вскоре в ФХР подтвердили, что ближайшая игра действительно не состоится, а тренер сборной Олег Браташ сообщил, что положительный тест сдал именно Мичков.

«Что касается остальных игроков, по ним у меня информации нет... Если так дальше будет продолжаться, возможно, турнир будет завершён досрочно. Наша сборная не первая, чей матч был отменён из-за коронавируса. Не знаю, что будет с чемпионатом дальше, но всё может произойти», — посетовал специалист.

При этом Сергей Федотов, агент 17-летнего нападающего, забросившего три шайбы в двух встречах турнира, подчеркнул, что молодой человек чувствует себя отлично. По его словам, в стане коллектива Сергея Зубова врачи оперативно провели тестирование, и анализы всех хоккеистов дали отрицательный результат.

«Напрашивается вопрос: что за подковёрные игры ведёт оргкомитет этого МЧМ? Технические поражения — это не хоккей, а шапито, цирк. Берётся тест, относится в лабораторию, потом появляется положительный результат. В данном случае у Матвея Мичкова. Он чувствует себя великолепно! Так же, как и вчера. Тест был отрицательный у всей сборной», — подчеркнул агент.

А вот отец спортсмена Андрей Мичков подтвердил, что первый тест сына действительно дал положительный результат. Однако следующий, по его заверению, оказался отрицательным.

«Хотелось, чтобы чемпионат мира приостановили. Люди заболевают, спортивный принцип пропадает. Сейчас сделали ещё один тест, будем отталкиваться от его результатов. У нас есть подозрения, что это какая-то провокация. Просто у американцев тоже не у простых людей был выявлен вирус — у капитана и ключевых хоккеистов сборной», — приводит слова Мичкова-старшего «Спорт-Экспресс».

Проблемы с проведением турнира появились ещё до старта первенства, когда на карантин вынужден был отправиться капитан сборной Швейцарии Симон Кнак. Из-за выявленного случая COVID-19 оказалась отменена товарищеская игра с Чехией.

Во вторник, 28 декабря, за несколько часов до начала встречи с Швейцарией стало известно о двух положительных тестах на коронавирус в национальной команде США. Американцам, действующим чемпионам МЧМ, было присвоено техническое поражение со счётом 0:1.

Следом пострадали чехи. В их составе обнаружился один заболевший. В последний момент была отменена их игра с Финляндией, а Суоми без борьбы получили три очка и продлили победную серию в Канаде.

Наконец, в среду не сумели выйти на лёд россияне. Таким образом, организаторы задолго до плей-офф оказались в затруднительном положении: не удалось провести три матча, и непонятно было, сумеют ли вернуться в игру пострадавшие команды. Жёсткий протокол проведения соревнований мешает коллективам проводить встречи в случае сдачи даже одного положительного теста на коронавирус.

Особенно затруднительная ситуация сложилась в группе B, где под ударом оказались сразу два фаворита — США и Россия. При этом в группе А из-за неожиданных сложностей у чехов исторический шанс выйти в четвертьфинал МЧМ получили австрийцы.

В сложившейся ситуации у организаторов не было выбора, кроме как досрочно остановить турнир. Сообщалось, что несколько национальных ассоциаций из числа участников МЧМ-2022 призывали завершить его из-за невозможности соблюсти спортивный принцип.