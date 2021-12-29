В молодёжной сборной России рассказали о коронавирусе у Мичкова
«Да, у Матвея Мичкова выявлен положительный результат теста на коронавирус. Что касается остальных игроков, то по ним у меня информации нет», — цитирует Браташа РИА Новости.
Тренер также допустил, что турнир могут завершить досрочно из-за ситуации с COVID-19.
России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.
До этого на турнире по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.
В первых двух встречах подопечные Сергея Зубова одержали одну победу. Россияне уступили шведам (3:6) и переиграли швейцарцев (4:2).
Ранее член правления ФХР Валерий Каменский заявил, что если матчи нельзя проводить из-за коронавируса, то стоит прекратить МЧМ.