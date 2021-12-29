В молодёжной сборной России рассказали о коронавирусе у Мичкова

Тренер молодёжной сборной России по хоккею Олег Браташ подтвердил, что нападающий команды Матвей Мичков сдал положительный текст на коронавирус перед матчем со Словакией на чемпионате мира в Канаде.

«Да, у Матвея Мичкова выявлен положительный результат теста на коронавирус. Что касается остальных игроков, то по ним у меня информации нет», — цитирует Браташа РИА Новости.

Тренер также допустил, что турнир могут завершить досрочно из-за ситуации с COVID-19.

России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого на турнире по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.

В первых двух встречах подопечные Сергея Зубова одержали одну победу. Россияне уступили шведам (3:6) и переиграли швейцарцев (4:2).

Ранее член правления ФХР Валерий Каменский заявил, что если матчи нельзя проводить из-за коронавируса, то стоит прекратить МЧМ.